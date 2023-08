Un Posto al Sole, anticipazioni giorno per giorno per il ritorno della soap Colpi di scena

Ecco cosa succederà nelle puntate da lunedì 28 agosto a venerdì 1° settembre 2023 ad Un Posto al Sole. La soap torna con le puntate nuove dopo il parziale stop estivo.

28 agosto

Ferri è in vacanza con Lara e Tommy, Marina è travolta da un improvviso malessere. Imminente partenza per Raffaele e Ornella per Barcellona. Chi lo sostituirà in portineria?