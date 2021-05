Negli scatti di Giugliano i volti e l'unicità dei Quartieri Spagnoli: "Un orgoglio appartenere a questa terra"

"Tutto è iniziato negli ultimi mesi dell'esame di maturità, quando una mia professoressa, riferendosi ai Quartieri Spagnoli (dove abito), mi disse che era la zona più brutta di Napoli. Io, sconcertato da quanto sentito, ho deciso di dimostrarle che aveva torto, portando come argomento della tesina della maturità proprio i Quartieri Spagnoli. Ho anche mostrato alla commisione d'esame un video che mostra i suoi lati più affascinanti: piazza Montecalvario, il Murales di Maradona, lo spritz di Cammarota, Nennella, i bambini che giocano a pallone e le signore che stendono i panni. Questo video ho poi deciso di pubblicarlo su Facebook raggiungendo 100mila visualizzazioni". L'orgoglio di appartenere ad uno storico quartiere, troppo spesso bistrattato dai media e dall'opinione pubblica, ha spinto Gennaro Giugliano, oggi 22enne, a dedicare anima e corpo alla valorizzazione dei Quartieri Spagnoli, attraverso scatti e video finalizzati ad evidenziarne l'unicità.

La bellezza dei Quartieri Spagnoli

"Dopo essermi diplomato ho scelto di fare il videomaker e il fotografo frequentando la scuola ILAS di Napoli. Piano piano ho acquisito le competenze guste per mettere in pratica ciò che ho imparato. Racconto la bellezza che hanno dentro i napoletani, immortalando volti noti e meno noti, con l'obiettivo di realizzare una mostra/evento tutta mia dando l'eventuale ricavato in beneficenza".

Il futuro

"Il mio futuro lo vedo a Napoli. Non andrò mai via dalla mia città. Napoli ha una bellezza assurda. So che le opportunità di lavoro sono poche, ma lotterò e farò sacrifici per cercare di ritagliarmi uno spazio e per raggiungere dei risultati importanti nella mia vita. Mi auguro che i pregiudizi sui Quartieri Spagnoli possano con il tempo diradarsi, perchè il suo fascino è unico e anche i turisti ormai l'hanno capito".