I Cosplayer: "Al Comicon si può essere se stessi"/VIDEO

"Al Comicon si può essere se stessi. Per questo è bello essere qui". Sono le parole di alcuni Cosplayer che animano la seconda giornata del Salone del Fumetto andata in sold out per tutta la durata della manifestazione. Il comicon è passione e aggrega persone che vengono da regioni e paesi diversi per realizzare i loro costumi per essere in quei quattro giorni i loro eroi preferiti e condividere insieme una passione. Per qualcuno è anche l'occasione per evadere dalla routine giocando con la loro creatività, per altri anche un momento per aggregarsi con le famiglie e calarsi nei panni degli eroi di Star Wars e Il Trono di Spade. Così tra un incontro per la serie tv Bang Bang Baby con Adriano Giannini e le file per avere un disegno autografato da Zerocalcalcare il secondo giorno del Comicon si è trasformato in una gioviale e solare festa.