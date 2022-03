Edenlandia diventa la Città dei Robot: il video

Da questo weekend arrivano 50 robot animati di ultima generazione per l’esposizione internazionale che coinvolge adulti e bambini. L’iniziativa offre la possibilità di 500 ingressi gratuiti per le associazioni che fanno parte della rete delle politiche sociali e per i bambini arrivati dall’Ucraina

Per gli appassionati delle storie scritte da Philip K.Dick e per chi si è emozionato al cinema con Wall-E non potrà non andare al PalaEden dell’Edenlandia per La Città dei Robot, l’esposizione internazionale dedicata all’intelligenza artificiale.

Dopo il successo delle prime 11 tappe mondiali, tra cui Praga, Atene, Milano e prossimamente Istanbul, la mostra arriva a Napoli per Shake Up Srl, agenzia di marketing e management, rimasta conquistata dal format dove 50 robot di ultima generazione, diventando esempi del progresso scientifico nel settore. Lo scopo della mostra è anche quello di ispirare i ragazzi ad avvicinarsi nel futuro alla ricerca in questo campo. Il PalaEden diventa quindi la casa napoletana dei robot, tutti progettati da ingegneri di fama internazionale.

Un’iniziativa che diventa sia un momento divulgativo che di aggregazione che mette insieme età diverse: se da un lato ci sono i bambini e i ragazzi con i loro genitori dall’altro lato ci sono anche gli appassionati delle tecnologie più sofisticate nel campo della robotica che coinvolge anche l’ambito medico scientifico.

L’interazione con i robot

Dal robot che interpreta i sentimenti umani, ai pet-robot, robot-pesci che nuotano e si illuminano, robot domestici o che insegnano l’inglese, fino a quelli che ballano in un vero e proprio show, hanno queste caratteristiche i robot in mostra fino al 5 giugno a La Città dei Robot, un’iniziativa che ha interessato anche l’assessorato delle Politiche Sociali del Comune di Napoli guidato da Luca Trapanese.

L’assessore Trapanese ha subito colto le potenzialità di un progetto all’avanguardia come La Città dei Robot che potrebbe aiutare anche le fasce più deboli, immaginando quando l’interazione con androidi così ben definiti potrebbero essere di sostegno nella quotidianità dei disabili e le persone anziane. L’obiettivo dell’assessorato è coinvolgere le scuole presenti sul territorio ma anche le associazioni coinvolte nella rete delle politiche sociali della città.

Per merito dell’assessorato alle Politiche Sociali e degli organizzatori ci saranno 500 ingressi gratuiti che saranno destinati anche ai bambini ucraini arrivati a Napoli.

Video interviste realizzate da Antonia Fiorenzano a: Luca Trapanese, Assessore Politiche Sociali Comune di Napoli; Dora De Vito, Shake Up Srl.