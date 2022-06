Corsi preparto e per neomamme interamente gratuiti a Capodimonte

Alla Fagianeria del Bosco di Capodimonte, per iniziativa dell'Asl Napoli 1 Centro guidata dal Ciro Verdoliva, si terranno counselling preconcezionali, in gravidanza e in allattamento interamente gratuiti e sarà possibile effettuare tutte le vaccinazioni raccomandate in età fertile e in gravidanza ovvero

In età fertile

Morbillo-rosolia-parotite e varicella (gratuita)

Anti papilloma virus (HPV) gratuita fino al compimento dei 26 anni di età ed oltre in caso di avvenuto trattamento per lesioni HPV correlate

Richiamo decennale per difto-tetano-pertosse (gratuita)

In gravidanza

Anti difto-tetano-pertosse dalla 27ma alla 36ma settimana di gestazione, idealmente alla 28ma (gratuita, necessaria attestazione della settimana di gravidanza eseguita dal medico di famiglia o dal ginecologo curante o referto ecografico)

Anti influenzale (gratuita, da eseguire in qualsiasi epoca di gestazionale, in periodo di epidemia influenzale)

I corsi

Sarà possibile partecipare a

Gruppi preparto di rilassamento

Gruppi preparto e postparto sul massaggio infantile

Gruppi di approfondimento “Preparati a diventare mamma” sui temi della salute preconcezionale, sull’alimentazione e i corretti stili di vita, sulle vaccinazioni in età fertile e in gravidanza, sulla diagnosi prenatale ecografica, sull’importanza della partecipazione ai corsi di accompagnamento al parto-nascita, sul parto spontaneo, sull’allattamento al seno esclusivo e prolungato e sulle vaccinazioni in età pediatrica e in adolescenza previste dal calendario vaccinale del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale

Il calendario degli appuntamenti

Gli appuntamenti sono in calendario per

Venerdì 24 giugno

Mercoledì 29 giugno

Venerdì 8 luglio

Mercoledì 13 luglio

venerdì 22 luglio

Per ogni data indicata l’orario è sempre dalle 14:30 alle 19:00.

Sarà inoltre possibile ricevere informazioni sulle offerte di salute dei Consultori Familiari e dei Punti Nascita.

L’accesso è libero, senza necessità di prenotazione anche se viene suggerita l'adesione preliminare per i gruppi preparto di rilassamento, ai gruppi pre e post parto sul massaggio infantile ed ai gruppi di approfondimento indirizzando mail al seguente indirizzo di posta elettronica: openday.adolescenti@aslnapoli1centro.it