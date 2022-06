Due cantieri paralizzano il traffico della città

All'incrocio tra via Arenaccia, piazza Carlo III e Calata Capodichino ci possono volere anche due ore per uscire dal maxi-ingorgo. Ai lavori per la pavimentazione stradale si sono aggiunti quelli alle condotte idriche: viabilità in tilt

Un maxi-ingorgo come non se ne vedevano da un po', con automobili in tutte le più strane posizioni e motorini che per uscirne scelgono i marciapiedi. Caos viabilità all'incrocio tra via Arenaccia, piazza Carlo III e Calata Capodichino dove la compresenza di più cantieri ha di fatto bloccato la circolazione stradale, costringendo i cittadini a code fino alle due ore.

A peggiorare una situazione già complicata da tempo è stato il raddoppio dei cantiere nella zona. A quello per la sostituzione dei sampietrini, si è aggiunto anche quello per l'adeguamento delle condotte. In questo modo, la carreggiata viene ridotta in diversi punti causando un ingorgo le cui conseguenze si avvertono fino a piazza Garibaldi. La totale paralisi della viabilità viene mostrata nel video e nelle foto di questo articolo. Da capire di chi sia la responsabilità di aprire più cantieri nello stesso momento in una zona della città su cui pesa un traffico consistente soprattutto dopo le 18, quando i napoletani rientrano a casa.

Sull'opportunità dell'operazione è intervenuto anche il consigliere comunale Luigi Musto: "Aprire un altro cantiere in una zona centrale e densamente abitata, che viene percorsa per raggiungere tangenziale, stazione centrale e aeroporto è una forzatura e andava concordata con l'amministrazione comunale. Chiederò spiegazioni agli uffici competenti per cercare una soluzione che decongestioni il traffico impazzito di questi giorni".