Palestina, gli studenti: "Ecco perché abbiamo interrotto l'incontro all'Università con Molinari"

La Rete studentesca per la Palestina replica alle accuse giunte all'indomani della cancellazione dell'incontro pubblico tra il direttore di Repubblica Maurizio Molinari e il rettore della Federico II Matteo Lorito. La protesta degli attivisti, che hanno criticato aspramente la linea editoriale del giornale diretto da Molinari sulla questione israelo-palestinese, ha portato alla cancellazione dell'appuntamento per motivi di ordine pubblico. "Ho scelto di rinunciare alla conferenza in programma alla Università Federico II di Napoli sui temi del Mediterraneo, in considerazione dei rischi per la sicurezza del pubblico causati da un ristretto gruppo di manifestanti. Dopo aver annullato l’evento, ho proposto a questi manifestanti di incontrarli ed ascoltare le loro opinioni sulla guerra in corso in Medio Oriente e su qualsiasi altro tema avessero voluto ma purtroppo hanno rifiutato".

Critico il rettore Lorito: "Non sono una 'rete studentesca', sono un gruppo di giovani con talmente tante idee da difendere e battaglie da fare che sono sempre gli stessi. Non sono i rappresentanti eletti degli studenti, tra quelli che stamattina hanno impedito il dibattito, non ci sono i nostri rappresentanti. Vogliono decidere loro chi entra e chi no all'università. Ma è un clima che si sta diffondendo in tante università, non solo nella nostra".

A queste parole, la Rete studentesca ha replicato con un sit in davanti all'Università durante il quale è stato registrato il videomessaggio che pubblichiamo: "Riteniamo che Molinari avallo la propaganda israeliana attraverso il suo giornale. A chi ci dice che abbiamo sottratto il diritto di parola al direttore, noi replichiamo dicendo che lui può parlare in molte sedi, mentre noi veniamo censurati e, spesso, aggrediti, durante ogni manifestazione pro-Palestina. Ci hanno chiamato anti-democratici, ma noi pr"Il presidente della Repubblica ha chiamato al telefono il direttore de La Repubblica, Maurizio Molinari, cui questa mattina è stato impedito di svolgere una conferenza in una sede universitaria, esprimendogli solidarietà. Il Presidente ha aggiunto che quel che vi è da bandire dalle Università è l’intolleranza, perché con l’Università è incompatibile chi pretende di imporre le proprie idee impedendo che possa manifestarle chi la pensa diversamente". Lo si legge in una nota del Colle che ha commentato così i fatti di Napoli. Al Presidente della Repubblica hanno fatto eco tutti i rappresentanti delle principali forze politiche sia di governo che opposizione.