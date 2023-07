Restate a Napoli, il cartellone 2023 tra big e nuove proposte

Otto giorni, 24 spettacoli, nomi noti del panorama artistico napoletano e non solo mixati con nuovi volti della musica e del teatro. Ingredienti di Restate a Napoli, il cartellone di eventi, giunto alla terza edizione, che si terranno in piazza Plebiscito dal 9 al 16 agosto 2023. Tutti gli spettacoli, presentati oggi nell'Auditorium di Bagnoli, sono gratuiti e tutti i giorni si comincerà alle 19, con il main event previsto per le ore 21. Direzione artistica affidata, ancora una volta, a Lello Arena.

Ad aprire le danze sarà Nino Frassica (9 agosto), ma il cartellone dei big prevede anche, tra gli altri, Maria Nazionale (14), Paolo Caiazzo (10) e Rosalia Porcaro (13) con Francesco Cicchella special guest della rassegna. Lo spazio pomeridiano sarà affidato ad artisti giovani ma già affermati come Giovanni Block, Peppoh, Nicola Caso, i Foja, Valerio Jovine, Roberto Colella. Spazio anche ai giovani usciti dal laboratorio Cioe('), il Centro interdisciplinare opportunità espressive del Comune di Napoli diretto da Lello Arena insieme a Enzo De Caro.

"Sul palco succederanno tante cose straordinarie - ha spiegato il direttore artistico - Siamo orgogliosi di essere giunti alla terza edizione. Grazie alle amicizie sarà possibile offrire al pubblico spettacoli che, altrimenti, non potremmo permetterci". Soddisfatto anche il sindaco Gaetano Manfredi: "Sarà un'estate speciale per i turisti ma soprattutto per i cittadini che resteranno in città e potranno assistere ad eventi di grande qualità". E' obbligatoria per ogni evento la prenotazione che sarà possibile effettuare dalla domani 29 luglio sul sito del comune di Napoli.