Il giovane talento Raffaele Caldarelli: "Ecco come nasce il mio panettone" - VIDEO

Ogni anno, nel periodo natalizio, l'arte pasticcera si rinnova e dà il meglio di sé. Ma come avviene ormai per tante altre ricette storiche, anche per i dolci natalizi l'evoluzione è all'ordine del giorno e in questo periodo ci ritroviamo a poter scegliere tra una gamma di prodotti dai gusti più disparati, soprattutto quando si parla di panettoni artigianali, dove arte e tradizione si fondono sempre con maggiore frequenza per creare prodotti da collezione, nel vero senso della parola.

Uno dei casi più virtuosi in questo senso è quello di Raffaele Caldarelli, giovane pasticciere campano pluripremiato che ha il panettone tra i suoi prodotti di punta. Qualità, Passione e Amore sono i tre “comandamenti” di Raffaele, che attraverso una continua ricerca di sapori e nuovi accostamenti fanno di lui uno dei talenti più cristallini della pasticceria tricolore.

Caldarelli, ai microfoni di NapoliToday, racconta la sua storia, fatta di sacrifici e tanto studio. Nell'ospitarci nel suo regno - il laboratorio - ha mostrato e raccontato tutte le fasi riguardanti la preparazione del suo panettone.