Da Napoli alla Basilicata seguendo il filo rosso della passione / VIDEO

È stata dichiarata "regione più accogliente d'Italia" per la sua generosa ospitalità.

Vicinissima a Napoli, meta ideale per una vacanza o anche solo per un week end, con i suoi paesaggi mozzafiato, archeo-astronomia, avventura, food, la Basilicata si è fatta decisamente notare al BIT 2024 di Milano. L'offerta turistica segue il filo rosso della passione, quello che da sempre guida i viaggiatori, come spiega nel video Antonio Nicoletti, direttore generale dell'Agenzia di promozione territoriale della Basilicata.