Treni, nuove uscite e scala mobile: così cambia la stazione di Montesanto

Non solo i nuovi treni per le linee flegree ma anche un progetto di restyling da 18 milioni di euro. Così, stando a sentire le dichiarazioni del governatore Vincenzo De Luca e dell'amministratore Eav Umberto De Gregorio, cambierà la stazione di Montesanto.

Oggi, 4 marzo, è stato presentato il primo dei sei nuovi treni che porta la flotta a 24. "Entro la fine dell'anno saranno 30" assicura De Gregorio. Un numero di mezzi che ha portato a un netto miglioramento del servizio. Secondo i dati dell'azienda, il 90% dei treni di Cumana e Circumflegrea arriva puntuale. Il progetto prevede anche la realizzazione di nuove uscite, anche di emergenza e di un collegamento che avvicinerà i passeggeri alla stazione della metropolitana linea 2.

Quattro milioni di euro saranno destinati al ripristino della scala mobile che collega la piazzetta con Vico Paradiso in stato di abbandono da almeno 15 anni. I lavori dureranno 18 mesi. Sia De Gregorio che De Luca hanno ammesso che per quanto riguarda le linee vesuviane il programma di rinnovo del parco mezzi è in ritardo rispetto alle previsioni.

Il presidente della regione e l'amministratore di Eav hanno anche commentato l'increscioso incidente sulla linea per Pompei: sconosciuti hanno piazzato un elettrodomestico sui binari, mettendo a rischio la vita dei passeggeri e del personale. "Probabilmente qualcuno non vuole la chiusura dei passaggi a livello a Pompei - ha dichiarato De Gregorio - ma noi andremo avanti anche perché è un provvedimento votato dal Consiglio comunale. Stiamo predisponendo anche un sistema di videosorveglianza sulla linea".