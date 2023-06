Nuova tac da 3 milioni di euro: può rilevare le microlesioni

Digitale, ad altissima risoluzione e con una riduzione dei tempi di diagnosi. Sono alcune delle caratteristiche della nuova pet tac inaugurata dall'Ospedale Monaldi di Napoli questa mattina, 22 giugno, alla presenza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Un investimento, come ha spiegato la direttrice generale dell'Azienda ospedaliera dei Colli Anna Iervolino, da oltre 3 milioni di euro, che permetterà di rilevare anche le piccole lesioni, fino a 4 millimetri.

Riducendo i tempi, la speranza è che si possano aumentare le prestazioni. Secondo i dati del Monaldi, già con la strumentazione precedente si contavano circa 3.700 tac all'anno. De Luca ha annunciato i prossimi passi per la Sanità regionale, in particolare la realizzazione dei nuovi ospedali in penisola sorrentina e a Napoli Est. Quest'ultimo dovrà sostituire il Santobono per quello che, almeno nei piani di Palazzo Santa Lucia, dovrebbe essere il più grande ospedale pediatrico d'Europa.

Progetti che si scontrano, ancora, con un servizio che fa registrare liste d'attesa lunghissime anche per patologie gravi e affanno dei pronto soccorso: 2Mancano i medici e le risorse sono poche - ha spiegato De Luca al personale dell'Azienda dei Colli - I concorsi vanno deserti, ma in generale l'Italia investe poco sulla Sanità. La Campania è ancora la regione che riceve meno fondi dal Governo".