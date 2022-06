Maturità '22, studenti tra Segre e social: "Tracce facili"

Tracce facili e in buona parte attese. In questo video, gli studenti dei licei Genovese e Fonseca di Napoli appaiono felici al termine della prima prova dell'esame di maturità 2022. In molti hanno scelto la traccia su Liliana Segre e le violenze del Nazifascimo, ma molto gettonata anche quella sul rapporto tra i social e i giovani. Sorpresa per la mancanza della guerra in Ucraina.

I ragazzi hanno affrontato la prima prova scritta nonostante sia stato deciso soltato a metà anno e, quindi, con poco tempo per preparsi. Preoccupazione che si è sciolta dopo pochi minuti. Qualcuno, invece, teme di più l'orale: "Troppe materie da ricordare. Non siamo stati agevolati". Spazio anche per la nostalgia: "Mi mancherà la scuola. A chi comincerà le superiori il prossimo anno voglio dire di godersi questi 5 anni perché voleranno e saranno unici".