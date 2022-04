Torna "Made in Sud", con Clementino e Lorella Boccia: "Sarà un programma super comico"

“Made in Sud”, il fortunato show comico torna con otto appuntamenti in prima serata, in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli, a partire dal 18 aprile e festeggia i suoi primi dieci anni su Rai 2 con un’importante novità: la nuova coppia di conduttori, Lorella Boccia e Clementino.

La formula ritmata e allegra fatta di comicità, risate, musica e divertimento, vedrà alternarsi sul palco comici confermatissimi, come gli Arteteca, Simone Schettino e i Gemelli di Guidonia, attesi ritorni come Alessandro Bolide e Pasquale Palma, e nuovi artisti da scoprire insieme. Tra le tante novità, la presenza nel cast musicale del rapper napoletano Livio Cori. Nel cast torna anche Francesco Cicchella.

"La gente vuole leggerezza"

“Sarò me stesso. Perché fingere non serve a niente. Sicuramente canterò qualcosa del mio nuovo album. Sembra tutto incredibile. Venivo a vedere Made in Sud, poi sono stato ospite e oggi sto presentando. Il pubblico si deve aspettare un programma super comico perché per questo periodo che stiamo passando la gente vuole leggerezza”, ha spiegato Clementino.

Dopo tanto lavoro è il tempo di Made in Sud. Poi vediamo che succede. Made in Sud non è un punto di arrivo, ma sicuramente un grande traguardo. Non ho chiesto molti consigli. Io sono una che apprezza la professionalità degli altri e da ognuno mi piace imparare qualcosa. Nella vita ho sempre cercato la perfezione, ma questo è il posto giusto per lasciarsi andare: voglio godermi ogni momento e divertirmi”, ha detto Lorella Boccia.

“Made in Sud” è un programma prodotto da Rai 2 in collaborazione con Tunnel produzioni. Il gruppo autorale sarà guidato da Nando Mormone e Paolo Mariconda, i due ideatori del programma. La regia è di Sergio Colabona, le coreografie di Fabrizio Mainini e la scenografia Cappellini e Licheri.