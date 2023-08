Galleria Umberto, lavori da ottobre. Alcuni ingressi saranno chiusi

Conto alla rovescia per l'inizio dei lavori nella Galleria Umberto I di Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi assicura che il progetto di restyling procede e che se le operazioni non sono cominciate ancora è solo per qualche intoppo burocratico. "Stiamo seguendo il progetto con la Soprintendenza - ha spiegato il primo cittadino - Al Comune tocca la pavimentazione e la gara è stata già assegnata. Tutto fa pensare che a ottobre inizieranno i lavori".

Tra le novità potrebbe esserci quella della chiusura parziale nelle ore notturne: "Una delle soluzioni che si sta valutando è quella di chiudere una parte degli accessi così da poter controllare meglio l'area con la videosorveglianza" ha ammesso Manfredi.