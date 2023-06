Apre It's, la nuova 'idea' di caffetteria napoletana

Novità a via Monteoliveto con l'apertura da lunedì 19 giugno del bar-caffetteria It's, aperto da tre giovani imprenditrici napoletane, Stella Pirrò, Martina Tomei e Alessandra Marra. Punto di forza del locale la varietà di caffè, a disposizione dei clienti, miscelata con diverse concentrazione di aromi.

"Era già da tempo che l'idea ci "macinava" in testa. It's Caffè diventa caffetteria. Il nostro Coffe e Wine Bistrot punta a fornire ai nostri clienti un'esperienza completa a 360 gradi sia di giorno con il bar caffetteria con tutte le nostre novità in materia di caffè che dall'ora dell'aperitivo e poi la sera quando si trasforma in vineria. Ci saranno anche serate dedicate alla musica dal vivo, alle presentazioni di libri e tanto altro", spiegano a NapoliToday le tre titolari del locale. Tra loro c'è Stella Pirrò, che dopo un'esperienza in Canada con Eataly ha deciso di tornare a Napoli per rilanciare un nuovo 'mood' di caffetteria napoletana 3.0.