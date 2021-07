Il report di Asia: a Napoli, differenziata al 38 per cento

Presentato con un anno di ritardo, il bilancio di sostenibilità 2019 di Asia. Un bilancio con luci e ombre. La raccolta differenziata a Napoli raggiunge il 38 per cento, un dato ancora inferiore alla media nazionale e alla maggior parte delle grandi città italiane, tra le quale solo Palermo registra un dato peggiore.

"Avrebbo dovuto presentare questo bilancio lo scorso anno, ma il Covid ha cambiato le vite di tutti noi" spiega l'amministratore di Asia Anna De Marco. A rendere più complesse le operazioni di raccolta anche il deficit impiantistico, con il fermo del termovalorizzatore di Acerra.

Il sindaco Luigi de Magistris vede il bicchiere mezzo pieno: "Con il Comune in pre-dissesto e un'azienda che ci è stata consegnata quasi fallita siamo riusciti a portare la differenziata quasi al 40 per cento. Un grande risultato se s considerano le crisi che vivono Roma e la Calabria. Non siamo contenti al 100 per cento, ma è giusto sapere in che condizioni siamo partiti".

Resta ancora aperto il tema della chiusura del ciclo dei rifiuti. A Napoli, nonostante gli annunci che arrivano da diversi anni, non è mai stato realizzato nessun impianto di compostaggio, utile per lo smaltimento della frazione umida. E' proprio l'umido il punto debole della raccolta di Asia: nelle aree dove non è stato attivato il porta a porta, non esistono neanche i conteniori per l'organico.