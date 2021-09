Lo sfogo del noto pizzaiolo: "Usate il cuore quando fate le recensioni. Soffriamo da due anni per le restrizioni"

Il maestro pizzaiolo Errico Porzio, in un video pubblicato su TikTok, se la prende con le recensioni false pubblicate come dei "veri e propri ricatti" da clienti scontenti o offesi per il solo fatto di richiedere il rispetto delle regole, soprattutto in questa fase dell'emergenza Covid

Il pizzaiolo con numerose sedi al Vomero, a Secondigliano, a Soccavo e a Salerno, afferma nel video, visibile su tutte le sue pagine social: "Ben accette le critiche costruttive, ma non quando diventano strumento di ricatto. Ho aspettato troppo? Recensione negativa. Non rispondono al telefono o non c'è il tavolo? Recensione negativa. Pretendevano entrare ad esempio con un Green pass straniero scaduto a volte. Noi abbiamo sempre rispettato tutte le regole anti Covid. Sono due anni che soffriamo nel mondo della ristorazione. I collaboratori vivono di stenti da due anni. Lavoriamo nelle restrizioni e siamo stanchi di rischiare di chiudere a causa di chi non vuole rispettare le regole. Caro recensore oltre alla testa usa anche il cuore, bisogna saperle fare le recensioni".