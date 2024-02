Il carnevale di Scampia sfida la pioggia: in 2mila in maschera per strada |VIDEO e FOTO

Neanche la pioggia ferma il carnevale del Gridas di Scampia. La tradizionale parata dei carri ha raggiunto la 42esima edizione. Anche questa mattina, domenica 11 febbraio, il corteo ha attraversato tutto il quartiere, dal rione Monterosa fino a Piazza Giovanni Paolo, dove è stato appiccato il consueto falò.

Almeno duemila le persone in strada che non si sono fatte condizionare dal maltempo. Tema dell'edizione 2024 è l'importanza della memoria. I vari carri hanno esposto striscioni e cartelli inneggianti all'uguaglianza, alla fine delle guerre in Ucraina e Palestina e in difesa dell'ambiente.

Da quattordici anni il Gridas di Scampia, che accoglie associazioni e scuole del territorio, lotta nei tribunali contro l'accusa di occupazione abusiva da parte dell'Agenzia regionale edilizia residenziale della sede in via Monte Rosa.