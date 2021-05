Boss delle Cerimonie, Gaetano dalla Svizzera: "Mi trovo benissimo"

Gaetano, il noto caposala de “Il Boss delle Cerimonie”, per anni al servizio della famiglia Polese, dopo un periodo di difficoltà ha trovato un nuovo lavoro in Svizzera, a Soletta. Ad arruolarlo nel proprio team è stato Marco Falvo di “Terra mia”.

“La lontananza lacera il cuore”

“In Svizzera mi trovo benissimo”, dichiara a NapoliToday Gaetano che si trova, però, lontano dalla famiglia. “La lontananza lacera un po’ il cuore. Dopo tanti anni passati accanto ad una moglie con la quale hai creato una famiglia, diciamo che la lontananza crea un nodo in gola. Spero di riuscire a portarli qua o, magari, un giorno riuscire a tornare dalle mie parti”, dice emozionato.

“Qui, nessuna mascherina all’aperto”

In Svizzera, ci racconta ancora Gaetano, “la ristorazione è stata molto aiutata. Dal primo giugno daranno la possibilità di aperture totali. Lo Stato sta cercando di far tornare presto la gente alla normalità. Io sono rimasto perplesso quando ho visto che qui le mascherine all’aperto non si usano. Io spero, con tutto il cuore, che la stessa mentalità possa essere presto assunta anche in Italia”.

“Ama mettersi in gioco”

“Gaetano ha attirato la mia attenzione con quel post social nel quale raccontava le difficoltà vissute e, inoltre, è un amico di famiglia di mia moglie”, dice Marco Falvo. “Guardando quel gaetano, rispetto a quello del programma, mi sono sentito quasi in dovere di aiutarlo. Non è stato per niente difficile decidere di farlo venire qui. C’è il problema della lingua, ma lui è una persona molto dinamica e che si mette in gioco”, ha concluso.