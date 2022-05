Girolamini, riapre la Biblioteca. Franceschini: "Tra i luoghi più belli al Mondo"

Dopo dieci anni via i sigilli. La Biblioteca dei Girolamini non è più sotto sequestro. Lo era dal 2012, quando fu scoperto il furto di circa 4mila volumi preziosissimi per un danno di circa 20 milioni di euro. Per quel sacco, l'ex direttore Marino Massimo De Caro è stato condannato in via definitiva.

Per celebrare l'evento, a Napoli è giunto il ministro alla Cultura Dario Franceschini, da sempre vicino al complesso monumentale: "Siamo in uno dei luoghi più belli d'Italia e del globo. La notizia del furto ha fatto il giro del mondo. Abbiamo lavorato, stanziato fondi per 20 milioni di euro. Possiamo e dobbiamo fare ancora di più".

Presenti anche l'ormai ex procuratore capo di Napoli Giovanni Melillo, che a breve assumerà la guida della Dda nazionale, e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: "Mi emoziona entrare in questo luogo - il commento del primo cittadino - I lavori procedono spediti e credo che entro un anno potremo consegnare alla città tutto il complesso dei Girolamini".

Tra gli scaffali molti spazi vuoti: "Sono gli spazi che occupavano i libri trafugati - spiega Franceschini - Spero restino vuoti, a raccontare la follia che è stata perpetrata".