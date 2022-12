Tasse, per i napoletani aumenti dal 1 gennaio

Altro che Babbo Natale e Befana, il 2023 dei napoletani inizierà con una brutta notizia: l'aumento delle tasse comunali. Come annunciato nei mesi scorsi, infatti, l'aliquota delle addizionali Irpef del Comune aumenterà di uno 0,1 per cento. Ad esso, a gennaio 2024, si aggiungerà un ulteriore aumento dello 0,1 per cento. In questo modo, l'ammontare dell'addizionale arriverà a 1 per cento.

A quanto ammonterà in valore assoluto l'aumento prova a spiegarlo in questa video-intervista Guido Spiniello, segretario della commissione imposte dirette e indirette dell'Ordine dei commercialisti di Napoli.

Si tratta delle conseguenze del Patto per Napoli, siglato in primavera alla presenza dell'ex premier Mario Draghi, che da un lato garantisce risorse al Comune spalmate sui prossimi vent'anni, dall'altro impegna Palazzo San Giacomo a una serie di misure restrittive per rientrare dal deficit. Per esempio, la tassa di un euro da pagare per chiunque atterrì all'aeroporto di Capodichino; oppure, appunto, l'aumento dell'aliquota Irpef.

Una scelta che arriva dopo che, nel 2022, anche la Regione Campania aveva cambiato le aliquote, abbandonato la percentuale fissa e procedendo per fasce di reddito. Anche in questo caso, se da un lato i redditi più bassi ne hanno beneficiato, per i redditi medi c'è stato un aumento dell'addizionale regionale.

Chissà come reagiranno i napoletani nel pagare soldi in più che non corrisponderanno, almeno nel presente, a un miglioramento dei servizi. D'altronde, nella recente classifica del Sole 24 ore sulla qualità della vita, il capoluogo campano si è classificato 98esimo. Il sindaco Manfredi ha più volte spiegato che per vedere miglioramenti ci vorrà del tempo. La tasse, invece, vanno pagate subito.