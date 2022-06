Maltempo e allagamenti: uomini e mezzi di soccorso da Napoli verso il beneventano

La pioggia, annunciata dall'allerta della Protezione civile, è arrivata con tutti i disagi temuti: a Posillipo una fiumana scura ha iniziato a correre trascinando rifiuti e diffondendo un odore nauseabondo. A mare, davanti via Partenope, si è formata una gigantesca e densa macchia scura, come se il maltempo avesse spazzato i liquami addensandoli a ridosso del lungomare.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato incessantemente tutto il pomeriggio, in particolare per mettere in sicurezza infissi e cornicioni. Verso le 23.00 era ancora in corso un interventi per fogne tracimate a Fuorigrotta, in via Leopardi. Allerta anche a Cicciano.

Squadre di caschi rossi sono partite da Napoli alla volta di Airola. E' proprio nel Beneventano che il maltempo ha avuto effetti più disastrosi con numerosi allagamenti di negozi e abitazioni, in particolare nei territori di Paolisi e Rotondi, dove dalle 17.00 di oggi pomeriggio sono al lavoro, con idrovore, gli uomini della protezione Civile Regione Campania. Proprio in questi momenti sono in partenza altre squadre di soccorso