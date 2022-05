Saliamo al "Paradisiello". La Napoli verticale insolita alla ricerca dei simboli dell'Apocalisse

"Saliamo al "Paradisiello" - La Napoli verticale insolita, è l'evento-visita che si terrà sabato 28 maggio ore 10,30. Ritrovo dei partecipanti in Via Foria, altezza incrocio tra Orto Botanico e via Michele Tenore, di fronte al ristorante "'A figlia do Marenaro".

"Un vero e proprio percorso a scalar la collina, che partirà dal basso (via Foria) per poi andare verso l'alto incontrando dapprima la chiesa barocca di Santa Maria degli Angeli alle Croci, un eccellente esempio di architettura francescana (Frati Osservanti) dove è impressa l’arte del Fanzago e che da poco ha subito un intervento di restauro e ripulitura nella sua imponente facciata. Andremo sulla via Veterinaria che ci svelerà l’accesso alle scale del "Paradisiello", il piccolo borgo alle spalle dell’Orto Botanico. Ci inerpicheremo verso una Napoli nascosta, su per la collina attraversando un’edilizia rurale e nobiliare al tempo stesso, lasceremo alle nostre spalle il caos del centro e ad ogni scalino ci sentiremo avvolti come in un’oasi protetta. Giunti nel punto più alto, davanti a un rudere abbandonato che la gente del posto chiama ‘O castello”, ammireremo il panorama che ci darà scorci inediti della città. In chiesa troveremo i simboli dell'Apocalisse di S. Giovanni", fanno sapere gli organizzatori.

Per chi lo desidera è possibile chiudere la mattinata con uno spuntino in una pizzeria/trattoria convenzionata con l’associazione.

Consigli: Si raccomanda di indossare scarpe comode, e di munirsi di bottiglietta d'acqua.

Prenotazione obbligatoria

Contattaci su WhatsApp al +39 3460784370 / 3476355343 -

oppure associazione@gettalarete.it