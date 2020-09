Continuano gli appuntamenti al Complesso Archeologico delle terme di Agnano, dove i nostri volontari vi aspettano anche ad ottobre per accompagnarvi alla scoperta di questo affascinante sito napoletano.

Collocato in un contesto geomorfologico unico, a soli pochi chilometri dal centro cittadino, quello di Agnano è un sito archeologico monumentale, di dignità pari alle terme di Baia ma ancor oggi poco noto ai più. Le prime strutture termali nell’area sono databili tra l’età augustea e quella giulio-claudia (I a.C. – I d.C.), ma il sito ha conosciuto una continuità d’occupazione, dall’epoca greca fino ai giorni nostri, che attesta il precoce sfruttamento delle sue fonti idrotermali.

In ottemperanza ai vigenti protocolli di sicurezza per la riduzione della diffusione del Coronavirus, potranno prendere parte alla visita un massimo di 20 persone per turno con obbligo di distanziamento sociale e mascherina.

Per le prenotazioni utilizzare esclusivamente il modulo sul sito:

https://www.ganapoletano.it/site/visite-guidate-al-complesso-archeologico-delle-terme-di-agnano-ottobre-2020/