"Viaggio in Campania" fa tappa a Capodimonte: tour virtuale e gratuito tra le opere di Luca Giordano

Viaggio in Campania - arte, storie e luoghi: quarto tour via Google Meet a cura di campania>artecard e Scabec alla scoperta dei tesori e l’arte del territorio campano ma anche di mostre internazionali.

Come per questo appuntamento, in programma martedì 6 alle ore 21, con una visita guidata virtuale ad una selezione di opere provenienti dalla mostra “Luca Giordano, dalla Natura alla Pittura” inaugurata l’8 ottobre scorso dal Museo e Real Bosco di Capodimonte.

A guidarci Stefano Causa e Patrizia Piscitello curatori della mostra attualmente installata nella sala Causa del Museo e Real Bosco di Capodimonte, e purtroppo rimasta per diverso tempo chiusa a causa delle restrizioni previste per l’emergenza sanitaria Covid-19, che chiuderà il prossimo 11 aprile.

Un’occasione imperdibile dunque, riservata a sole 150 persone, quella di poter accedere, seppur virtualmente, ad una visita guidata con i curatori dell' es posizione che accompagneranno gli spettatori all’interno del Museo ed anche nel making of della mostra.

Pittore geniale, raffinato e multiforme, Luca Giordano (1634-1706) attraversa il Secolo d'oro della Pittura a Napoli incantando le corti d'Italia e d'Europa.

Partecipare è gratuito: prenota il tour sulla piattaforma Eventbrite e riceverai un link di accesso alla piattaforma.

Prenotazione obbligatoria al link: https://bit.ly/VIC_LucaGiordano