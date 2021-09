Venerdì serali a Capodimonte con ingresso al Museo a 2 euro

Ritornano i venerdì serali al Museo e Real Bosco di Capodimonte. A partire da venerdì 1 ottobre e per tutti i venerdì di ottobre e novembre fino al 10 dicembre 2021, sarà possibile visitare le mostre in corso e le collezioni al prezzo ridotto di 2 euro (escluse le gratuità previste per legge), dalle ore 19.30 fino alle 22.30 (ultimo ingresso 21.30).

Un'occasione imperdibile per ammirare le mostre in corso Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica (fino al 10 ottobre 2021), Raffaello a Capodimonte. L'officina dell'artista (fino al 24 ottobre 2021), Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli (fino al 24 ottobre 2021), Diego Cibelli. L'arte del Danzare assieme (fino al 17 ottobre 2021) e Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanità (17 ottobre 2021).

A inizio dicembre, al fine di potenziare l'offerta culturale del Museo e Real Bosco di Capodimonte, a ridosso delle festività dell'Immacolata, sono previste anche due aperture serali di giovedì: il 2 e il 9 dicembre 2021.

Questo il calendario completo:

venerdì 1-8-15-22-29 ottobre 2021

venerdì 5-12-19-26 novembre 2021

giovedì 2 e 9 dicembre, venerdì 3-10 dicembre 2021

Nelle sale le performance della Compagnia Arcoscenico (Rodolfo Fornario e Antonella Quaranta) e nella sala degli Arazzi al pianoforte il M° Rosario Ruggiero. Queste attività sono promosse dall'associazione MusiCapodimonte.

L'ingresso al museo con mascherina e previo controllo del proprio green pass in biglietteria.

IN FOTO: Museo e Real Bosco di Capodimonte di notte ph. Giovanna Garraffa

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...