Sempe Ccà. Preghiere napoletane: Valerio Bruner alla Piccola Galleria Resistente

Alla Piccola Galleria Resistente (PGR) torna il format Aperitivo con l'artista. Il secondo appuntamento è con Valerio Bruner venerdì 8 luglio dalle ore 20,30 nello Studio di Antonio Conte in Via Santa Maria a Lanzati 23 (Napoli).



L'incontro si intitola Sempe Ccà. Preghiere napoletane ed è una serata dedicata a Mario Paciolla, giornalista e attivista italiano scomparso in circostanze misteriose il 15 luglio 2020 presso la sua casa di San Vicente del Caguán in Colombia.



Attraverso momenti poetici e musicali, e partendo proprio dal ricordo di Mario Paciolla e dalla canzone a lui dedicata, insieme ad Alessandro Liccardo (chitarra acustica) e Angela Rosa D'Auria (letture), Valerio Bruner condurrà gli spettatori in un viaggio evocativo attraverso quella Napoli mistica e dannata, fatta di vite e storie in cui, come in un moderno Caravaggio, sono le ombre a dare senso e significato all’intero quadro.



L’evento è finalizzato a sostenere un documentario dedicato alla vita di Mario Paciolla, affinché si cerchi la verità su quanto gli è successo.



Il progetto, che gode del patrocinio morale di Comune di Napoli, Università degli Studi di Napoli L’Orientale e Sindacato Unitario dei Giornalisti della Campania, raccoglierà le testimonianze delle persone che hanno conosciuto il giovane attivista e seguirà le fasi di registrazione di Sempe Ccà, brano inedito in lingua napoletana scritto da Bruner in ricordo di Mario.



La serata Sempe Ccà. Preghiere napoletane è finalizzata alla promozione del progetto dedicato a Mario Paciolla.



L'ingresso è su libera donazione. Come ringraziamento i donatori riceveranno una copia dell'omonima raccolta di poesie di Valerio Bruner e un'opera realizzata da Antonio Conte in occasione dell'evento.



Il ricavato della serata sarà destinato alla realizzazione del progetto.

Alessandro Liccardo - chitarra acustica

Alessandro Liccardo - chitarra acustica

Letture di Angela Rosa D'Auria



Venerdì 8 luglio dalle ore 20,30

Studio di Antonio Conte - Vico Santa Maria a Lanzati 23, Napoli



Prenotazione obbligatoria al 3490550376

Ingresso gratuito con libera donazione



Per informazioni: Facebook - https://www.facebook.com/events/393455819557261/