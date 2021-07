Una sera tra cibo e poesia al Black And White

Sabato 31 luglio alle ore 20:00 al Black And White, via Monterusciello 22 (Pozzuoli) si terrà l'evento di presentazione del libro di Poesie IMMAGINI SENZA CORSETTO di Maria Vona, poetessa puteolana.

L'evento sarà una cena spettacolo che avrà come ospite d'onore Franco Trentalance (scrittore, attore, coach e formatore, ex divo del porno) che ha curato la prefazione della silloge.

La serata prevederà un menu ricco tra aperitivo di benvenuto, buffet servito (rustici, fritti misti, affettati, bibite), due primi, frutta, dolci misti, torta.

Lo spettacolo sarà composto dalla lettura delle poesie di Maria Vona, insieme ad Andrea Fazio, un bravissimo attore marchigiano. Proseguirà con l'intervento degli ospiti, Franco Trentalance e Daniela Ciccarelli, psicologa sessuologa di Pozzuoli, che faranno quattro chiacchiere insieme all'autrice, lasciandoci le loro riflessioni sulla poesia, la psicologia, il potere della parola.

La cena sarà accompagnata dal pianobar che vedrà come protagonista Alberto Petrarca, che ha incantato più volte i passanti delle più belle serate puteolane con la sua genuina eleganza

(Seguirà poi la disco sul termine).

Prima della torta ci sarà la premiazione da parte dell'associazione culturale ANIME LIBERE per Franco Trentalance.

L'evento è curato con amore e professionalità da Germano Parisi.

Il signor Trentalance avrà piacere di fare quattro chiacchiere informali con gli ospiti, autografi e foto.

Il posto auto è garantito e compreso nel prezzo.

Il costo totale della serata è di : €35

Per info e prenotazioni chiamare a:

Germano 3318906341

Maria 3332406778

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...