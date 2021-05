UCSA LAB VILLAGE con i Cicloverdi Fiab Napoli

Evento organizzato da Titti Vollero e guidato da Dario Fortunato dei Cicloverdi Fiab Napoli

L’Ufficio Comune per la Sostenibilità Ambientale organizza l’evento “*Ucsalab Village 2021*” per la promozione dell’economia circolare nei comuni aderenti ad UCSA.

Dal 1 al 4 giugno Fiab Napoli Cicloverdi sarà presente al "Village" in Via Querce, Palma Campania per sperimentare insieme la Sostenibilità, in un’area dove, attraverso laboratori e seminari, verranno testati servizi innovativi e mostrate pratiche di economia circolare.

La nostra attività all'interno dell'iniziativa consisterà in laboratori di ciclomeccanica tenuti dal nostro socio Luca Mazio e corsi di avviamento all'equilibrio in bicicletta con particolare riferimento ai bambini.

Inoltre, il 2 giugno organizziamo una passeggiata "sostenibile" in bicicicletta a Palma Campania per visitare il

Village dove sarà possibile scoprire tante altre realtà impegnate sui temi della sostenibilità ambientale e sociale e oltre più di 30 attività collaterali.

Appuntamento a Piazza Nazionale alle ore 8,30 partenza 8.45 in direzione Palma Campania di seguito link del percorso.

https://l.facebook.com/l.php...

Guida Dario Fortunato

cell. 3358018458

Info Titti Vollero cell. 3396795037

