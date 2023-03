Waiting for the Man: a singspiel for Lou Reed alla Fondazione Made in Cloister

La quinta edizione di Waiting for the Man, la “day-long celebration” che la Fondazione Made in Cloister dedica ogni anno alla memoria di Lou Reed in occasione del suo compleanno, quest’anno si svolgerà sabato 11 marzo dalle ore 20,00 alle 23,30.

La formula è quella del genere “singspiel” che prevede parti recitate e parti cantate ed il programma è curato, come sempre, da Davide de Blasio e Laurie Anderson.

“Lou ha sempre difeso strenuamente se stesso e la sua privacy – dice Davide de Blasio, che di Lou Reed è stato amico negli ultimi 15 anni della sua vita.

Le sue interviste, alcune memorabili, ne sono la prova più chiara con imbarazzanti silenzi, risposte telegrafiche, risposte non date, attriti e litigi con il giornalista di turno. Il risultato è stato l’enigma che lo ha avvolto per tutta la vita.

La sua morte, ormai 10 anni fa, ci ha lasciato la figura di un genio fragile ed impenetrabile. Ma ci ha lasciato anche la sua musica ed i suoi testi che parlano, per lui, della sua profonda e sottile intimità.

In queste occasioni, oltre che divertirci, cerchiamo di conoscere meglio l’uomo e l’artista.

Il programma dell’edizione di quest’anno racchiude dunque una parte recitata da Cristina Donadio ed Enzo Moscato, con l’accompagnamento di Saturnino, ed una lunga parte musicale affidata al gruppo Fanali (Caterina Bianco, Michele De Finis e Jonathan Maurano), a Greta Zuccoli ed alla nostra abituale Cloister Band che per l’occasione riunisce Marco Adamo, Francesco Giangrande, Guido Minervini e Mattia Santangelo.

L’Art Poster dell’edizione 2023 di Waiting for the Man è stato realizzato dall’artista Peter Halley e si aggiunge ai precedenti contributi di Mimmo Paladino (2019), Wang Guangyi (2020), Nicola Samorì (2021) e Julian Schnabel (2022) formando una collezione di sguardi d’artista sul genio di Lou Reed che sarà esposta per l’occasione nella sala Refettorio.

Il programma di quest’anno:

19,00/20,30 - Soundwalk, ascolto di una playlist di pezzi di Lou realizzata da Laurie Anderson

20,30/21,00 - Talk con Federico Vacalebre, Saturnino, Davide de Blasio

21,00/21,45 – Reading con Enzo Moscato, Cristina Donadio e Saturnino.

Set design : Mimmo Paladino

Brani da POEtry: Edgar Allan Poe, Annabel Lee e The Raven Walk on the Wild Side con Enzo Moscato e Saturnino

22,00/22,30 - Fanali e Greta Zuccoli

Vanishing Act e Satellite of Love

22,00/23,30 – Rock and Roll con Cloister Band (Marco Adamo, Francesco Giangrande, Guido Minervini e Mattia Santangelo)

We’re gonna have a real good time together, Sweet Jane, Vicious, Dirty Blvd, Romeo Had Juliette, white Light/White Heat, Waiting for the Man

Info, prenotazioni e biglietti su www.madeincloister.com

Biglietto ingresso con visita mostra Aljoscha e poster d'autore: da 10,00 a 20,00 euro