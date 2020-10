Tour a Sant'Antonio ai Monti: c'è chi scende e c'è chi sale

Sant'Antonio ai Monti: c'è chi scende e c'è chi sale, je ve porte pe' 'sti scale.

Partenza da Piazza Leonardo, angolo Via Girolamo Santacroce. Scendiamo a piedi, fino a raggiungere il Corso Vittorio Emanuele, già Corso Maria Teresa, costruito verso la metà del XIX secolo per volontà di Ferdinando II. Percorriamo poi la pittoresca Sant'Antonio ai Monti, tra vicoli e vicoletti, per arrivare nel quartiere di Montesanto, e poi nel mercato della Pignasecca. Avremo modo di osservare le specialità culinarie napoletane: trippa, pizza a portafoglio, pizza fritta, zeppole e panzarotti. Dopo aver deliziato gli occhi, il nostro percorso si concluderà in Piazza Carità, in modo che chi vorrà, potrà fare due passi indietro e cibarsi di tutte (o soltanto alcune) di queste prelibatezze!!!

I posti sono limitati per rispettare le norme anti-covid di distanziamento.

E' obbligatorio indossare la mascherina.

INFO E PRENOTAZIONI:

L'itinerario si svolgerà sabato 31 ottobre alle ore 10e30, prenotazione obbligatoria entro giovedì 29 ottobre alle ore 23.

Per prenotare contattare il numero 3492949722 (anche sms o wapp) oppure inviare una mail all'indirizzo erika83e@gmail.com indicando nome, cognome e recapito telefonico di tutte le persone per le quali si vuole prenotare.

Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro

Appuntamento sabato 31 ottobre alle ore 10e30 in Piazza Leonardo (angolo Via Girolamo Santacroce)



Itinerario a cura della guida turistica abilitata della Regione Campania Erika Chiappinelli.

Durata dell'evento: 2 ore circa