La Notte Magica di San Giovanni: incantesimi, antichi rituali e culti ancestrali nel cuore di Napoli con Music&Drink

Vivremo nel cuore di Napoli questo magico evento. “Il solstizio d’estate” corrisponde a quel periodo in cui il Sole culmina allo Zenith, trovandosi così nel punto più alto della volta celeste. È sicuramente uno dei periodi più amati e profondamente intessuti di leggende, miti, tradizioni e storia. In questo periodo il Sole, simbolo del Fuoco, entra nel segno del Cancro, segno d’acqua, dominato dalla Luna. Così, secondo l’immaginario, Sole e Luna, Fuoco e Acqua, Luce e Ombra, Maschio e Femmina, Positivo e Negativo si fondono in una sorta di “matrimonio divino”, in grado di generare energie sull’intero pianeta… facile intuire come l’evento suggerisse una serie di pratiche magiche, celebrazioni e patti malefici.

Inizieremo il nostro tour parlando di stregoneria, Janare, sortilegi e malocchio, nella Napoli medievale fino ad arrivare laddove nacque una tra le storie d'amore più coinvolgenti, proprio sotto il segno di San Giovanni. Filtri d'amore e libro del comando ci guideranno in un tour intriso di luce solare. Il dio Febo ci accompagnerà dipanando le tenebre che avvolgono il centro antico. Non perdete l'occasione di vivere una serata diversa, magica, stregata, un mix di paura e risate adatto a tutti durante un tour nella zona più antica di Napoli. Ma tranquilli!!..saremo prudenti...per proteggervi daremo a tutti voi in un luogo magico una medaglietta sacra che insieme con il sacchetto di San Giovanni, terrà lontane le streghe malefiche!

Concluderemo il nostro tour con l'antico rituale dei sette nodi, atto a propiziare la realizzazione dei desideri di ciascuno di noi ed infine brinderemo, in un affascinante locale nel cuore del centro antico, alla notte più magica dell'anno.

Itinerario:

I. La magia del solstizio d'estate.

II. La strega di portalba.

III.La cappella magica e la medaglietta sacra.

IV. Malocchio e fattura.

V. Lilith, la dea lunare.

VI. San Giovanni e la magia dell'amore.

VII. Rituali, antichi saperi e il sacchetto di San Giovanni.

VIII. Il libro del comando.

IX. I famigli.

X. Il rituale dei sette nodi.

XI. Brindisi e musica nella notte di San Giovanni.



UNICA DATA

VENERDÌ 24 GIUGNO 2022

ALLE ORE 20:45

Durata tour 2h

Luogo d'appuntamento:

Napoli - Piazza Dante (vicino monumento a Dante lato fronte).

