Visita guidata al Museo di Capodimonte durante la domenica gratuita

Approfittando dell'ingresso gratuito, previsto dall'iniziativa #domenicaalmuseo, la guida abilitata Erika Chiappinelli propone una visita guidata al Museo di Capodimonte, il 5 marzo.

Il Museo di Capodimonte è ospitato all'interno della ex residenza di epoca borbonica, voluta da Re Carlo nel settecento. All'interno del sito visiteremo alcune delle sale degli appartamenti reali, come il salone delle feste. Custode di un patrimonio artistico che spazia dal '200 ad oggi, il museo ospita numerose collezioni, tra cui la Collezione Farnese, ereditata da Carlo di Borbone da sua madre Elisabetta Farnese, le ceramiche, la Collezione Borbonica, capolavori del Rinascimento veneziano, romano e veneziano, i dipinti dei fiamminghi, i dipinti e le sculture del barocco e dell'ottocento.

Tra le opere più note, "La parabola dei ciechi" di Pieter Brueghel, l'"Antea" del Parmigianino, i ritratti dei Farnese di Tiziano, le opere di Battistello Caracciolo, di Luca Giordano e di Jusepe de Ribera.



