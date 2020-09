Il mistero di Partenope: speciale itineriario guidato

Uno dei tour più amati e richiesti:

Partenope... la Dea Napoletana, colei che diede origine alla città di Napoli.

Nell'immaginario collettivo una sirena, una principessa, un simbolo sacro. Tante sono le leggende attorno alla figura della bella e mistica Partenope. Dal monte di Pizzofalcone fino alle mura del Castel dell'Ovo, cammineremo per le strade e i luoghi che hanno visto nascere la città di Partenope.

Ciò che rende unico questo tour sono:

gli affascinanti aneddoti

i monumenti storici che incontreremo.

Durante questo trekking tour attraverseremo i secoli, recupereremo luoghi celati e dimenticati di una Città che ha sempre qualcosa di nuovo da raccontare !

APPUNTAMENTO

ore 10:15 Piazza S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone (dinanzi la Basilica) ⛪

Durata 3 ore circa

Distanza 2,9 km

lingua italiana

13€ contributo evento SOCI

16€ contributo evento NON SOCI

Bambini fino a 6 anni gratis

Da 7 a 18 anni 8 €



Il Contributo comprende:

GUIDA ABILITATA

AUDIOGUIDA (auricolari monouso)

DOLCE SOSTA GELATERIA ROL

GADGET

INFO TECNICHE :

SI RICORDA CHE:

- è obbligatorio l'uso della mascherina;

- il gruppo sarà limitato e sarà necessario mantenere il distanziamento tra ogni partecipante;

- ogni persona avrà una radiolina sanificata con auricolare monouso per poter ascoltare, anche distanziata, la guida.