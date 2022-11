Il giardino incantato di Portici: speciale tour guidato

Una guida esperta ci accompagnerà in un viaggio nei verdi e lussureggianti giardini della Reggia di Portici alla scoperta di piccoli e grandi segreti.

Una visita esclusiva nella parte più nascosta della Reggia, tra tesori generalmente poco fruibili al pubblico.

La Reggia di Portici, posta alle pendici del Vesuvio è circondata da un bosco superiore ed uno a valle che arriva al mare.

Voluta nel 1738 da Carlo di Borbone, è tra le più belle residenza estiva della famiglia reale borbonica in Europa.

Il cinguettio degli uccelli e il profumo dei fiori ci condurranno tra i tanti gioielli qui custoditi come il campo della pallacorda realizzato al servizio della corte, il castelletto borbonico, fino a giungere al suggestivo Giardino segreto, al centro del quale campeggia un esemplare ultracentenario di canforo.



Il percorso prevede :

• Esedra • Giardino storico • Area della pallacorda • Bosco superiore • Castelletto • giardino segreto

* si consiglia abbigliamento e scarpe comode

APPUNTAMENTO

incontro ai cancelli della Reggia di Portici (via Università 100 Portici)

Durata 2 ore circa

Il Contributo comprende:

GUIDA botanica

ingresso Museo

GADGET



pagamento anticipato tramite bonifico bancario.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

posti limitati

CONTATTI:



chiama o Whatsapp +39 366 319 1005