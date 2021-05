Giardini segreti di Napoli: percorso esoterico dal giardino di Babuk al Real Orto Botanico

La De Rebus Neapolis è lieta di presentarvi un nuovo e magico tour: Giardini segreti.

Napoli è una città vivace e colorata e risulta difficilmente assimilabile all'idea di oasi di pace e tranquillità eppure proprio in questa città esistono luoghi incantati e avvolti dal mistero. Questa volta ci accoglierà avvolta nelle sue radici esoteriche fin dall'inizio della nostra passeggiata con la visita al Giardino di Babuk.

La storia di questa dimora quattrocentesca trasuda di episodi cruenti, di simboli nascosti ed oggi di una serenità agognata ed insperata. L'edificio con il giardino ed il suo ipogeo appartenne alla nobile famiglia dei Caracciolo del Sole. Ci inoltremo nell'ipogeo dopo aver disceso numerosi gradini e ci sembrerà di percorrere un viaggio al centro della terra. Lungo le gradinate incontreremo svariati simboli celati nelle pareti tufacee e scopriremo quanto i templari e la massoneria hanno incrociato i loro percorsi in quest'angolo della città pregna di storia e simboli ermetici. Conosceremo le antiche cisterne che vanno a completare il già inestricabile labirinto della Napoli sotterranea. Scopriremo tutti i significati nascosti dietro graffiti di altre epoche e quanto il nome Babuk abbia un significato ben più ampio di quanto si possa immaginare.

Proseguiremo poi verso il Real Orto botanico, splendido e incantato con la sua rara collezione arborea, e fortemente voluto da Giuseppe Bonaparte su ispirazione di un'idea che era già stata di Ferdinando IV di Borbone.

Ma il magnifico giardino non cela in sé soltanto fiori e piante di rara bellezza; è anche e soprattutto laboratorio officinale al quale, numerosi alchimisti e speziali dell'800 partenopeo attinsero per la composizione di pozioni e preparati alchemici. Scopriremo una flora incontaminata ma anche e soprattutto il suo significato simbolico ed esoterico e rimarremo turbati nello scoprire quali e quanti vegetali tra questi hanno trovato il loro utilizzo nel procurare la morte. La sacralità di un luogo dedicato alla ninfa Clori, dea dei fiori e della primavera che risulta per certi versi profanato da una sorta di temporaneo concubinato con Thanatos.

Un luogo nel quale perdersi per riscoprire se stessi, un labirinto di emozioni e suggestioni che ci condurrà dritti all'omphalos primordiale.

Vivremo insieme alcune ore intrise di storia, mistero e magia.... Senza mai abbandonare il filo rosso dell' esoterismo che ci appartiene per natura e del quale Napoli, si nutre.

Inizio Tour ore 10:00

Luogo d'appuntamento: All'esterno della Caserma Garibaldi, via Foria, 90 Napoli.

TUTTI I VENERDÌ dal 28 maggio al 30 luglio

COSTI TOUR:

* Gruppo minimo 4 persone €120

* Gruppo minimo 6 persone €180

* Gruppo minimo 8 persone €240

IL TICKET COMPRENDE: Percorso Guidato con due guide esperte di Esoterismo e Storia + ticket ingresso al Giardino di Babuk con visita ipogeo + visita con prenotazione al Giardino botanico di Napoli.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ONLINE ATTRAVERSO IL NOSTRO FORM:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis/giardini-segreti

PER INFO:

Dalle ore 10.00 alle ore 20,00: 3511258465

Potete inviare sms e messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

•Whatsapp:3511258465

•Link Evento:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis/giardini-segreti

OBBLIGATORIO:

Uso mascherina per guida e per i partecipanti.

• Ricorso frequente all’igiene delle mani.

• Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento.

• Dare le generalità alla prenotazione per mantenere un elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

