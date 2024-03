Dal centro antico alla Sanità, tra sacro e profano

Partiremo da Piazza San Gaetano, l'antica agorà e poi foro di Neapolis. Lì dove un tempo c'era il macellum romano, oggi c'è la basilica di San Lorenzo, e sul lato opposto della piazza, al posto del tempio romano dedicato ai Dioscuri, troviamo la basilica di San Paolo Maggiore. Raggiungeremo il decumano superiore, l'Anticaglia, sede, in epoca flavia, dei teatri romani.

Percorreremo, poi, Vico Limoncello (già Vico Spogliamorti) e, attraverso Porta San Gennaro, arriveremo nel Borgo dei Vergini. Le opere di street art di Bosoletti, di Nafir, di Olossolo, e il murales dedicato alle tradizioni napoletane di Antonio Cotecchia, Palazzo dello Spagnuolo e Palazzo Sanfelice, e tante altre particolarità napoletane vi aspettano in questo tour. Dopo la visita della chiesa di Santa Maria della Sanità, meglio conosciuta dai napoletani come la Chiesa di San Becienzo, o anche chiesa del Monacone, in onore di San Vincenzo Ferrer. Scopriremo, infine, dove si trovano la "casa di Totò" e il vicolo della cultura.

POSTI LIMITATI

INFO E PRENOTAZIONI:

L'itinerario si svolgerà domenica 31 marzo alle ore 10, prenotazione obbligatoria entro venerdì 29 marzo alle ore 23.

La visita si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti, la conferma del tour verrà data ai prenotati il giorno prima del tour, in mattinata.

La prenotazione è obbligatoria. Per prenotare, inviare un SMS o un whatsapp al numero 3492949722 oppure una mail all'indirizzo erika83e@gmail.com indicando numero di persone e recapito telefonico.

Contributo richiesto per la visita guidata: 15 euro a persona

Appuntamento in piazza San Gaetano, alle ore 10.



L'itinerario è a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania.