The White Night, notte bianca per i bambini del Santobono di Cennamo Arredamenti

Una serata di festa organizzata con il nobile e ambizioso obiettivo di chiudere un anno importante facendo del bene: raccogliere fondi per sostenere le attività a favore dei piccoli pazienti oncologici dell’ospedale pediatrico Santobono – Pausilipon di Napoli. La organizza la Cennamo Arredamenti che apre il suo showroom della loro unica e storica sede per la seconda edizione della notte bianca di beneficenza.



L’evento a ingresso gratuito si terrà sabato 17 dicembre nello showroom di Cennamo Arredamenti (via San Giacomo, 90, Pollena Trocchia) a partire dalle 20.30. Porte aperte a tutti coloro che vogliono partecipare ma anche l’invito a fare del bene: sarà possibile donare durante tutta la serata utilizzando gli appositi corner messi a disposizione da Cennamo Arredamenti.



Prevista la presenza di esponenti delle istituzioni delle amministrazioni del Vesuviano e della direttrice della Fondazione Santobono – Pausilipon Flavia Matrisciano. L’intrattenimento è affidato a musicisti e una band musicale tutta al femminile. Impreziosirà la serata la presenza dell’influencer e showgirl Tanya La Gatta, volto noto di “Energia Azzurra”.



Durante l’evento interverranno ospiti d’eccezione e momenti di intrattenimento artistico, tra balli, musica, suoni e spettacolo. Non mancheranno chef di alto livello che coccoleranno gli ospiti con prelibatezze e proporranno ottimi drink da abbinare. La serata si articolerà in due distinti momenti: serata con live music e performance e serata disco dopo la mezzanotte. A fare da spartiacque tra le due diverse anime della white night la lotteria a premi organizzata dalla società.



Cennamo Arredamenti non è nuova a iniziative del genere e a “incursioni nel mondo della beneficienza”. Già l’anno scorso aveva organizzato una prima “white night” donando tutto il ricavato alla Chiesa della Santissima Annunziata del borgo di Pollena Trocchia e rafforzando così ancor più il suo rapporto con il territorio.



"Noi di Cennamo Arredamenti – spiegano gli organizzatori - abbiamo da sempre voluto realizzare eventi di questo genere e siamo parte attiva nella beneficenza, anche non correlata alla nostra attività commerciale. Il nostro obiettivo è far sì che le persone siano partecipi della nostra dedizione e passione in ciò che facciamo e complici dei valori in cui crediamo. Per questo abbiamo deciso di accantonare il classico evento aziendale natalizio e aprirci alla comunità con questa Notte Bianca che ha un doppio significato: da un lato sdoganare questo format anche per il settore arredamenti, dall’altro farla cadere nel periodo natalizio per rafforzare l'idea di calore e familiarità che c'è dietro al nostro gruppo”.



“Teniamo a questo evento particolarmente – continuano – perché vogliamo aprire le porte a tutti, accantonando per qualche ora la vendita dei prodotti e concentrandoci sui nostri clienti, partner ed amici, come se aprissimo loro il salone di casa durante le feste. Per noi è importante che all'idea di arredamento si colleghi quello di casa intesa come famiglia, e noi di Cennamo Arredamenti siamo questo in primis e vogliamo poter avere l'onore di portare questo calore nelle case di tutte le persone che ci scelgono ogni giorno”.