Davide Ferri e Rosario Verde al Teatro Totò con "Lo Scambio"

Nuovo atteso appuntamento al Teatro Totò, dove, la Compagnia Stabile di casa presenta la nuova commedia “Lo Scambio”. In scena da venerdì 17 a domenica 19 marzo e dal 24 al 26 marzo ( giorni feriali ore 21.00, domenica ore 18.00 e sabato doppio spettacolo ore 17.30 e 21.00) il lavoro scritto da Gaetano Liguori, lo stesso che ne firma anche la regia, e Rosario Verde, propone un storia che si basa su “due fratelli, un borsone pieno di calzini ed un basso napoletano”.

Con un apprezzato attore comico del calibro di Davide Ferri, da sempre legato alla storicizzata struttura di via Frediano Cavara ed un altro beniamino del pubblico napoletano come Rosario Verde, la commedia vede in compagnia anche Edoardo Guadagno e ancora, Natalia Cretella, Giancarlo De Simone, Franco Pica, Antonio Spiezia e Antonio Sangermano. Per tutti, con l'attenta direzione dello stesso co-autore, Liguori, ad essere proposta è la messinscena di un testo che è un continuo vortice di equivoci e risate fino al colpo di scena finale. Una commedia che puntando sulla singolare comicità dei due protagonisti proietta gli spettatori in un turbinio di surreali personaggi e li tiene incollati alla poltrona fino alla fine.