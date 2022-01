Streghe a Napoli: speciale tour nei luoghi delle riprese di "Mysteryland"

Edizione Speciale con l'esperta di Stregoneria Dott.sa Marianna Gagliardi consulente convocata da Italia 1 per le riprese del programma Mysteryland di Roberto Giacobbo nel secondo episodio (La notte delle Streghe) - La grande favola dell'Ignoto, conduttori Alvin e Aurora Ramazzotti. Un nuovo e coinvolgente tour per conoscere i luoghi delle riprese.

Il nostro itinerario a piedi ripercorre i luoghi simbolo della puntata dedicata alle streghe. Le scene ambientate nel cuore di Napoli, tra queste vie, in perfetto equilibrio tra i racconti popolari. Un percorso dinamico che diventa un'ottima occasione per riscoprire il centro Antico di Napoli in modo nuovo e coinvolgente con la nostra esperta. Scopriremo il ruolo di due streghe storicizzate e l'atroce fine di una di loro. Conosceremo la malìa ed i famigli, animali cari alle megere. Ci recheremo al "Museo delle Torture" luogo di riprese, che costudisce una copia originale del “Malleus Maleficarum” e gli autentici strumenti di tortura utilizzati dai boia ma scopriremo anche un luogo dove sono tutt'oggi custoditi numerosi libri proibiti, messi all'indice dalla chiesa perché ritenuti scritti direttamente dalle mani del demonio. Visiteremo ancora la basilica di San Domenico Maggiore, un tempo custode della sala del capitolo dove, numerosi innocenti subirono le condanne più terribili e vedremo perché proprio qui cominciarono le vicissitudini dell'eretico più famoso: Giordano Bruno. Un percorso guidato alla ricerca dei luoghi legati a storie di streghe, vere o presunte: dalla strega Aradia a Maria la Rossa la strega dei malefìci. Dopo la presentazione iniziale il percorso si avvia da Port'Alba luogo d'amore e morte per Maria, detta la Rossa per poi proseguire ancora verso la basilica di San Domenico Maggiore, luogo simbolo perché sede del tribunale dell’Inquisizione al quale il popolo napoletano si ribellò. Qui venivano decise le torture e le morti sul rogo. Il viaggio si chiuderà in piazza Sisto Riario Sforza, un luogo intriso di passato laddove ancora è rintracciabile lo sguardo cupo di Aradia, la strega che ruba l'anima. Una serata dedicata al mondo della stregoneria, divisa tra misteri del presente e del passato. Come nella puntata di Mysteryland il nostro percorso proporrà un viaggio a metà fra mistero e storia, nella speranza di fare luce su un universo per molti aspetti avvolto nell’ombra.

Chi sono le streghe? E soprattutto, sono esistite veramente? Se sì, è possibile incrociarne ancora qualcuna? Queste le domande a cui darà risposta l'esperta Marianna Gagliardi con un’indagine che attraverserà famosi luoghi dell’occulto e ne incontrerà i protagonisti. Un avvincente viaggio per epoche che “stregherà” anche le menti più razionali.

Luogo d’appuntamento: Napoli - davanti Port'Alba.

Percorso Guidato a piedi, si svolge nel centro storico di Napoli.

Durata del tour: 2 ore

COSTI TOUR:

-Intero € 15

-Ridotto €10 (9 -15 anni)

-Ridotto studenti universitari

€ 12 (dimostrare iscrizione)

Il ticket comprende:

Visita guidata con esperta in stregoneria

Auricolari

Ticket museo delle Torture

Prenotazione consigliata veloce e sicura ONLINE:

https://derebusneapolis.com/it/tour-speciali-napoli/37_STREGHE-A-NAPOLI:-Edizione-Speciale-

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PER CHI NON PRENOTA ONLINE. Il pagamento avverrà direttamente alla guida, Contattando ESCLUSIVAMENTE il seguente recapito:

Dalle ore 10.00 alle ore 20,00: 3511258465

Potete inviare messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

Whatsapp:3511258465

Link Evento:

https://derebusneapolis.com/it/tour-speciali-napoli/37_STREGHE-A-NAPOLI:-Edizione-Speciale-

OBBLIGATORIO:

- GREEN PASS

•Uso mascherina per guida e per i partecipanti.

• Ricorso frequente all’igiene delle mani.

• Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento.