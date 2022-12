Spumantestellebici con i Cicloverdi Fiab Napoli

Spumantestellebici nella magica e misteriosa atmosfera del Lago D’Averno per gli auguri CICLOVERDI !

Panettone, bici e …Champagne!

DETTAGLI

Percorso impegnativo (*** ma non troppo!) km 50 A/R strade con traffico tranne intorno al lago

Guide:

Ettore Brizzi cell. 3332443320

Appuntamento ore 9,30 al Piazzale Tecchio (Fuorigrotta) davanti ingresso principale della Mostra D”Oltremare

Partenza ore 10:00 precise

Percorso:

piazzale Tecchio

Viale Kennedy

piazzetta Bagnoli

Via Napoli-Pozzuoli

Piazzetta di Arco Felice

Lago D’Averno

RITORNO LIBERO

Sarà possibile tesserarsi all'associazione per l’anno 2023 ricevendo la tessera al momento dell’iscrizione

Tutti coloro che si tessereranno entro il 7 gennaio, anche online al seguente link https://www.cicloverdi.it/negozio/

potranno partecipare all’intramontabile Ciclotombolella con l’estrazione di bellissimi e ricchi premi: al socio più fortunato una bici pieghevole.