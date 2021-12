Regali solidali, riapre lo Spazio Natale di Emergency

Riapre a Napoli Lo Spazio Natale di Emergency.

Il temporary store per fare regali belli e, soprattutto, solidali quest'anno apre al pubblico in via San Gregorio Armeno 9, lungo la storica strada dei pastori e dei presepi, e sarà accessibile dall'8 al 24 dicembre, tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00.

Allo Spazio Natale è possibile acquistare artigianato afgano, accessori realizzati in materiale riciclato, monili, ceramiche e manufatti provenienti da tutto il mondo, dolci e prelibatezze natalizie, giochi per bambini e, ancora, prodotti handmade e oggetti provenienti dai paesi dove opera l'organizzazione umanitaria o da realtà di recupero e cooperazione sociale, realizzate nel rispetto dell’ambiente e dei diritti.

Si potranno, inoltre, acquistare - scrive l'ONG - ceste con panettoni, dolci, cioccolato, tè e biscotti da offrire a tavola durante le festività o da regalare alle persone amate; articoli di cartoleria tra cui taccuini in sughero, agende e calendari illustrati da portare sempre con sé. Ma anche tante t-shirt e felpe: dalle classiche rosse con logo EMERGENCY a quelle con illustrazioni contro la guerra, per dichiarare apertamente il proprio no all’odio e alla violenza. E per i più piccoli, libri che raccontano l’importanza dei diritti umani, giochi tradizionali come lo yo-yo e la torre di legno. Per gli amanti della natura, del giardinaggio e della cucina, vasetti in cui coltivare profumate erbe aromatiche con cui condire i propri piatti.

Un'occasione, insomma, per trasformare l’affannosa ricerca del regalo perfetto nella possibilità di fare un gesto di pace, contribuendo a garantire cure alle vittime della guerra e della povertà e a promuovere una cultura di solidarietà e rispetto dei diritti umani. Il ricavato, infatti, sarà interamente devoluto al progetto Emergency.