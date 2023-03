"Space Art Selfie Museum" a San Domenico Maggiore

Space Art: Dall’autoritratto...al Selfie, è questo il claim della mostra che dal 24 Marzo al 30 Aprile 2023 porterà presso il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli, tutte le emozioni legate all'evoluzione della fotografia nell'era moderna.

Da Aristotele che scrutava il cammino della luce attraverso un foro, ai selfie in bagno. Quando si dice l'evoluzione della specie! “Space Art Selfie Museum”, arriva per la prima volta a Napoli, ideata e curata da “Mediterranea Europa” in collaborazione con “Exhibition Media” e con la partecipazione ed il patrocinio del Comune di Napoli. Un progetto didattico “Space Art Selfie Museum” nato dopo un attento studio nel campo delle nuove arti figurative e moderne e dalla collaborazione con diversi artisti, seguito dall’esperienza nell’organizzare mostre ed eventi rivolti al family. Per i visitatori l'esposizione e la spiegazione circa le macchine fotografie dal 1800 al 2000. Leonardo da Vinci nel 1500 iniziò a posare delle basi reali per la realizzazione delle prime macchine fotografiche, i fratelli Lumière nel 1900 realizzano la prima pellicola a colori. Nel 1930 nasce Lubitel, nel 1940 nasce Polaroid, nel 1960 nasce Diana Flash, e dal 1970 in avanti le macchine fotografiche diventano meno ingombranti, più leggere ed entrano sempre più nella nostra quotidianità. A novembre 2000 la Sharp introduce il primo telefono cellulare dotato di fotocamera incorporata. E dal 2000 iniziano i SELFIE. L’autoscatto un nuovo modo di vivere l’arte. Nel 2023 nasce “Space Art Selfie Museum”. I visitatori potranno immergersi nelle tante installazioni artistiche interattive ispirate ad opere di artisti famosi, divertenti e accattivanti. Ogni angolo e ogni stanza è una nuova ed entusiasmante opera d'arte, pronta per scattare foto divertenti! Per il pubblico tanti box con una scenografia diversa dall’altra ed ognuna avrà un tema specifico. Inoltre, l’intera area che ospiterà i box sarà immersiva con proiezioni ed effetti luce e sonori ad altissima definizione. Arte digitale, temi universali immersivi e coinvolgenti. Interpretazioni di parametri digitali dal punto di vista culturale per un'esperienza unica. L’intera mostra è un costante laboratorio, in quanto contenitore di numerosi set scenografici dove poter esprimere la propria arte e creatività attraverso l’uso degli smartphone come macchine fotografiche, per realizzare contenuti condivisibili anche attraverso i social. Il laboratorio vero è proprio si configura con un percorso didattico che racconta il viaggio dall’autoritratto al selfie, il visitatore avrà la possibilità di autoritrarsi attraverso diverse tecniche d’arte.

Sono previsti incontri settimanali con artisti ed esperti, meeting e dibattiti sui temi che spazieranno dal cyberbullismo al corretto utilizzo dei social. A prendere parte a questi incontri saranno esperti del tema quali psicologi, associazioni Onlus che si occupano dei più fragili, ma anche famosi artisti che racconteranno da dove nasce la propria passione per l’arte, esperti di Digital Art che spiegheranno come nasce un videomapping e tanto altro ancora.

Il biglietto dà diritto ad una visita di circa due ore. Gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 19.30 ed il sabato, la domenica e i festivi dalle 9.30 alle 21.30. Per visitare e scattare le foto delle tante installazioni realizzate, i visitatori potranno acquistare i biglietti direttamente alla biglietteria del museo. Il costo del biglietto per gli adulti è di 13 euro. Ridotto studenti 11 euro, under 18, 9 euro mentre per i bambini al di sotto dei 5 anni l' ingresso è gratuito. Sconti e prezzi speciali per le comitive e le scuole.

Per evitare code all’ingresso, soprattutto nel week end, è fortemente consigliata la prenotazione presso Mediterranea Europa - Carolina 3338564409 ed Exhibition Media- Simona 3509745132 oppure scrivendo a mediterraneaeuropa18@gmail.com