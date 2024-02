Sinergie Creative: weekend a Città della Scienza dedicato al connubio tra arte e scienza

Il 24 e 25 febbraio Città della Scienza esplora il connubio tra arte e scienza, due mondi apparentemente opposti, ma che si fondono in una sinergia unica. Un’occasione per esplorare come l’arte e la scienza possono interagire, integrarsi, ispirarsi reciprocamente e dar vita a nuove forme di espressione. Attraverso attività pratiche, dimostrazioni interattive, workshop e l’utilizzo delle tecnologie digitali, piccoli e grandi visitatori potranno esplorare come la creatività artistica si fonde con il rigore scientifico e come Arte e Scienza sembrano convergere sempre di più, sino a diventare intercambiabili.

Con l’interactive lab Arcobaleno di bolle! con bottiglie di plastica e l’aiuto di sapone e coloranti si potrà creare un serpente arcobaleno; combinando arte e scienza e utilizzando materiali di riciclo si scopriranno le meraviglie che si celano dietro ai miscugli di acqua sapone e colori.

E ancora con il laboratorio Lenti magiche con un cartoncino grand e del cellophane colorato si potranno costruire magnifiche lenti magiche per comprendere facilmente la teoria dei colori.

Domenica 25 il laboratorio Esplorare il futuro con i Digital Twin presenterà NaOasi, un ambiente 3D virtuale che immagina la futura trasformazione del lungomare di San Giovanni a Teduccio. I digital twin si stanno rivelando infatti l’ossatura del futuro metaverso e avverano il sogno di creare mondi virtuali immersivi del tutto simili al mondo reale.

Infine, l’incontro Le nuove frontiere della fotografia nell’era dell’Intelligenza artificiale (domenica 25 ) propone di esplorare come l’IA stia influenzando e trasformando il modo in cui concepiamo e pratichiamo la fotografia. Durante l’evento, verranno presentati esempi concreti di come l’Intelligenza Artificiale sia già entrata nel campo della fotografia e come questa tecnologia possa migliorare l’efficienza e la creatività dei fotografi, utilizzando i software Adobe: Photoshop, Lightroom e Firefly.

Non mancheranno come sempre spettacoli al Planetario e visite guidate al Museo interattivo del corpo umano Corporea e alla mostra Insetti & Co.