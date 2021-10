DATA 21 NOVEMBRE

ORARI: ore 10-15

SESSIONI SCIAMANICHE INDIVIDUALI CON MUNIRA E FILIPPO - NAPOLI



Durante il nostro passaggio terreno, camminiamo parallelamente sul sentiero mondano e su quello spirituale.

Il cammino spirituale è ricco di risorse da scoprire e talenti da valorizzare e utilizzare al meglio anche sul cammino mondano.

Per risvegliare l’anima e ricondurla a connettersi con le proprie conoscenze antiche, con le tecniche acquisite e, talvolta, praticate in vite passate, ci sono le sessioni individuali di crescita spirituale.

Durante queste sessioni, si individuano le ferite dell’anima e gli schemi limitanti che rallentano la crescita personale e il cammino terreno nella quotidianità.

La Sessione di crescita spirituale Sciamanica è un trattamento che lavora sul piano dell’Anima, portando consapevolezza e benessere laddove sono presenti disturbi o, semplicemente, quando si sente la necessità di un propulsore nel proprio cammino spirituale.

I disturbi, che si manifestano sul piano fisico e/o mentale, sono visti dallo sciamano come conseguenza di una disarmonia a livello interiore profondo, dovuta alla perdita di un frammento d’anima. Le cause possono essere: un trauma particolarmente doloroso o un’intrusione energetica generata da fattori esterni, oppure da insicurezze della persona e da credenze limitanti, che impediscono il libero fluire delle emozioni del cuore.

Conoscere o approfondire le tecniche Sciamaniche ci aiuta a riprendere il cammino, nella vita quotidiana, con maggiore fluidità e consapevolezza di ciò che stiamo sperimentando come cammino terreno.

Spesso ci si avvicina a questi mondi perché attratti, incuriositi o in risonanza con qualcosa di antico, già conosciuto, ma sopito dentro di noi.



Gli incontri avranno la durata di 50 minuti e sono rivolti a tutti coloro che vogliono approfondire e integrare la propria conoscenza olistica e/o sciamanica, a prescindere dalla loro dimestichezza con i temi trattati.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Munira - operatrice olistica T. 3474308736

Filippo Aquila del Sole T. 3450832046

Art Orient T.3387981020

Filippo-aquila del sole sarà disponibile anche nella giornata di sabato 20 Novembre dalle ore 10 alle ore 18.

Sempre su prenotazione



La Sessione Sciamanica non sostituisce in alcun modo le cure mediche, ma può essere un supporto spirituale molto importante, per ritrovare la felicità e il benessere fisico.



