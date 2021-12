A Napoli due giorni dedicati alla memoria di Don Gallo

Sarà una due giorni dedicata a Don Gallo il 9 e 10 dicembre a Napoli: alla memoria con chi l’ha conosciuto e alla testimonianza nei confronti dei più giovani. L’occasione è data dall’uscita di ?? ?? ????? di Federico Traversa pubblicato di recente per le edizioni Punto d’Incontro che ripercorre il vissuto di quei giovani, Traversa in primis, che sono stati attraversati dalla potenza del messaggio di quest’uomo che aveva scelto gli ultimi come compagni di cammino.



Introdotti direttamente dai padroni di casa, in particolare da Davide Furia che nel maggio 2013 si fece Napoli Genova per assistere ai funerali di Don Andrea, interverranno: l’autore del libro Federico Traversa, Padre Alex Zanotelli (missionario), Luca ‘O Zulu Persico (99 Posse), Claudio Agostoni (Radio Popolare). Sarà un viaggio nella memoria alla riscoperta di un messaggio spirituale e umano quanto mai prezioso in questo momento storico.

Il 10 dicembre appuntamento alle ore 10.00 alla ?????? ??? ????, all'interno del Don Bosco di Napoli. Saranno presenti, oltre a Federico Traversa, Jole Nigro, educatrice e docente, Francesco Mormone, educatore e docente da anni impegnato nel recupero sociale dei più giovani, Paolo Vittoria, giornalista e docente di Pedagogia alla Federico II di Napoli, Giovanni Block, musicista e cantautore e Don Antonio Loffredo, Parroco del Rione Sanità e, ancora, Luca 'O Zulu Persico (99 Posse). Un secondo appuntamento pensato per offrire ai ragazzi della scuola un punto di vista prezioso per la costruzione di un futuro solare e costruttivo. L'appuntamento è la seconda data di una due giorni dedicata a Don Gallo: alla memoria con chi l'ha conosciuto e alla testimonianza nei confronti dei più giovani. L'occasione è data dall'uscita di Su la Testa di Federico Traversa pubblicato di recente per le edizioni Punto d'Incontro che ripercorre il vissuto di quei giovani, Traversa in primis, che sono stati attraversati dalla potenza del messaggio di quest'uomo che aveva scelto gli ultimi come compagni di cammino.