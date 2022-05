Rec Awards 2022: l'evento benefico con Gigi e Ros, Cicchella e Maria Mazza

Torna la bella stagione e con essa la solidarietà di Rec Group, da sempre al fianco della Fondazione Santobono Pausilipon.

Da anni ormai Rec Group, società leader del segmento energetico, fondata da Andrea Diffido, Alfredo Iorio, Armando Orlando, Vincenzo Guerra, Carmine Cesarano e Raffaele Borzacchiello, si fa promotrice d’iniziative benefiche in favore dei bambini meno fortunati e, dopo aver permesso l’acquisto di diverse apparecchiature destinate a cura e assistenza dei piccoli ricoverati nella struttura, anche questa volta ha deciso di raggiungere nuovi importanti obiettivi per la comunità.

Così anche per la manifestazione targata estate 2022, è stata messa in campo la lotteria della solidarietà in favore della Fondazione Santobono-Pausilipon.

La serata sarà presentata da Gigi e Ross con Simona Amoroso Direzione Human Resources, e vedrà sul palco, tra gli altri, Francesco Cicchella e Maria Mazza. Non mancherà la musica e il divertimento con Raf Sbriglia Dj.

«Con orgoglio posso dire che non ci siamo mai fermati, nonostante la dura prova che il mondo intero ha dovuto affrontare e sta affrontato tra i conflitti in Europa e la pandemia - ha detto Andrea Diffido, socio fondatore Rec Group e presidente Start - questo evento è la prova tangibile che continueremo su questa strada. Per tale motivo la serata di quest’anno rappresenta, ancor di più, un modo per dire grazie ai nostri collaboratori dislocati in tutta Italia per il loro impegno e la loro professionalità, senza mai dimenticare chi è meno fortunato di noi».

«Ringraziamo il gruppo Rec che si conferma un punto fermo costante per i nostri bambini ed il nostro ospedale. Un gruppo di imprenditori che collabora da anni, concretamente, al miglioramento della qualità di vita dei nostri piccoli pazienti e che ci consente di accelerare la realizzazione di progetti che, senza il loro supporto, sarebbero ancora un obiettivo lontano», così commenta Flavia Matrisciano Direttrice della Fondazione Santobono Pausilipon, la sinergia nata con la prestigiosa azienda partenopea.