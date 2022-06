Racconti di suoni, colori ed emozioni: rassegna musicale alla Certosa e Museo di San Martino

Venerdì 24 giugno 2022 alla Certosa e Museo di San Martino prende il via la rassegna musicale per solo piano “Racconti di suoni, colori e emozioni. Romantico come la vita vissuta: Chopin”, nata dalla collaborazione tra la Direzione regionale Musei Campania e il Centro Italiano di musica da Camera.

La rassegna si svolgerà in tre appuntamenti, il 24 e il 25 giugno alle ore 17.00 e domenica 26 giugno alle ore 11.00, nel Refettorio della Certosa.

Non c’è forma più esaltante d’indagine di un viaggio nelle ragioni dell’arte. Nell’arte dell’Ottocento esiste una matrice che ingloba la musica, la pittura, la scultura, l’architettura, in un unico sistema di folgorazioni espressive che diventano messaggi emozionali. Rintracciare questi messaggi diventa più facile se opere di diversa fattura sono “vissute” accostate e presentate allo spettatore nella prospettiva di una visione d’insieme e in un confronto, che ne metta a fuoco le singole tecniche.

In tre appuntamenti pensati per la Certosa e Museo di San Martino, Dario Candela, già direttore artistico di PianoCity Napoli e curatore artistico del Centro Italiano di Musica da Camera, propone un dialogo tra forme d’arte complementari, tre racconti che avvicinano lo spettatore a un singolo autore, o una singola opera musicale, rintracciando nel corposo patrimonio del Museo dei corrispettivi adatti a farne emergere le caratteristiche comuni. Il primo appuntamento sarà introdotto da un approfondimento illustrato alla Sezione dell’Ottocento Napoletano a cura di Luisa Martorelli, storica dell’arte e già curatrice della sezione.

Il programma della rassegna musicale prevede:

Venerdì 24 giugno, ore 17.00

F. Chopin Polacca fantasia

Francesco Pio Bakiu, pianoforte

Sabato 25 giugno, ore 17.00

Musiche di F. Chopin, E. Granados, S. Rachmaninoff

Gianantonio Frisone, pianoforte

Domenica 26 giugno, ore 11.00

Musiche di F. Chopin

Claudia Nieto, pianoforte

Elena Capasso, pianoforte

La partecipazione è compresa nel biglietto di ingresso al museo (ordinario € 6,00 | ridotto € 2,00 | gratuito fino ai 18 anni). Per la visita illustrata prenotazione obbligatoria alla mail: accoglienza.sanmartino@beniculturali.it.