I Cicloverdi Fiab Napoli propongono il tour Pulcinella ciclista con i Cicloverdi Fiab Napoli



Questo giro comporta un lungo tratto in bicicletta in andata, quasi tutto pianeggiante e di conseguenza un lungo ritorno.

Vedremo le piste ciclabili di Pomigliano d'Arco che congiungono aree imprevedibili della città quasi fino ad Acerra.

Ad Acerra ci fermeremo al Castello dei Conti, sede del Museo di Pulcinella, per una visita guidata.



Chi vuole può restare a pranzo, ma per questo occorre riservare i posti in un ristorante molto rinomato di Acerra "La lanternina" https://www.facebook.com/LaLanterninaAcerra di Vincenzo Feldi che per l'occasione ha riservato per noi un raffinato menu ad un prezzo speciale di € 25,00.



Ci incontreremo a piazza Nazionale alle ore 08.15 , vicino al baretto di fronte alla sede ASL, per poi dirigerci attraverso via Poggioreale a Via Nazionale delle Puglie.



Ruoteremo per 3/4 intorno alla grande rotonda con opere di Dalisi per entrare nella pista ciclabile che ci porterà verso le fabbriche della Alfa Romeo (poi Fiat ed ora....?) e da là andremo diritto al centro di Acerra.



In totale saranno 4 pezzi di pista ciclabile interrotti da brevi attraversamenti tra loro, tutte a Pomigliano d'Arco, ognuna diversa dall'altra.

Al Museo di Pulcinella scopriremo miti, leggende e storie della nostra maschera partenopea.

Naturalmente la partecipazione all'evento è estesa anche ad amici e/o familiari che potranno raggiungere direttamente con mezzi propri Acerra per la visita al museo ed al pranzo alla Lanternina per scoprire i sapori dei “Grani Cerrani” e dei prodotti di eccellenza del territorio che Enzo Feldi utilizza per le sue preparazioni.

Per motivi organizzarivi preghiamo gli interessati oltre ad apporre il partecipo sull'evento di darne conferma entro le ore 20 di giovedi 21 marzo mediante WA al cell. Info: 3396795037.



Guida Manlio Converti